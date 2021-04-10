美国伊朗谈重返核协议 美愿取消部分制裁

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿9日电） 美国今天表示，美国提出非常认真的想法，要重振与伊朗签署的核协议，但还在等伊朗政府有所回应。

美国总统拜登政府与伊朗展开较迂回的外交，希望彼此恢复遵守2015年的核协议。

伊朗在2015年与法、德、俄、中、英、欧盟等强权签署核协议，伊朗须限缩核子发展计画，换取其他国家取消对伊朗的经济制裁。美国本来也是签署国之一，但时任总统川普2018年宣布退出，同时恢复制裁伊朗，伊朗于是也开始违反协议。

中、俄、英、法、德与欧盟等核协议签署国代表在奥地利维也纳举行会谈，由于伊朗代表不愿与美方见面，因此由其他代表传话。欧盟、俄方代表都对会谈抱持乐观态度。

美国官员告诉媒体：「美国团队提出非常认真的想法，也展现出美国想要重新遵守（核协议）的严肃态度，前提是伊朗也要遵守。」

这名官员还说，美国在等伊朗有所回应，「我们看到了一些迹象，但那当然不够。伊朗是否有意愿像美国一样采取实际行动，重新遵守协议内的义务，这点还有疑问」。

伊朗先前要求美国先取消所有川普任内施加的制裁，包括单方面彻底禁止伊朗石油出口，伊朗才会恢复遵守核协议。

伊朗外交部长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）推文说：「危机的始作俑者是美国，美国应先完全遵守协议。」

根据伊朗外交部发布的声明，参与这次会谈的伊朗代表团领袖阿拉奇（Abbas Araghchi）强调，其他各方必须要有「政治意志和严肃态度」，「否则没理由继续谈判」。

美国官员指出，首轮会谈的主要症结并不是谁先遵守协议，而是要取消哪些制裁。

他解释，2015年核协议仅涉及核子议题的相关制裁，并不包括美国基于人权或其他关切事项所实施的制裁。

他说，美国准备取消不符合核协议、以及让伊朗无法获得更多经济利益的制裁，但「这不表示（我们会取消）所有制裁，因为有些是合理的」。

虽然拜登可以取消一些制裁，川普所属的共和党已开始猛烈抨击他的外交政策，部分共和党人过去还曾呼吁对伊朗发动攻击。

会谈将于14日继续进行。

© 2021 AFP