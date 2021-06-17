美国众院通过「六月节」为联邦假日

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（法新社华盛顿16日电） 美国联邦众议院今天以压倒性票数通过，订定「六月节」（Juneteenth）为联邦假日。在这之前，纪念美国结束奴隶制度的「六月节」一直是非官方假日。

法案昨天在联邦参议院无异议过关，今天众院又以415票对14票通过，现在将递交总统拜登签署。

美国大多数的州视「六月节」为假日，甚至正式纪念这个节日，但国会通过法案后，「六月节」将成为第12个联邦假日，也是38年来第一个新增的联邦假日。

美国过去一年出现许多种族不公义的状况，让民间重新浮现纪念「六月节」的声音。

民主党籍联邦众议员杰克森李（Sheila Jackson-Lee）今天形容奴隶制度是「美国的原罪」，「六月节对非裔美国人很重要，对美国人也将变得重要，因为我们也是美国人，而这个节日代表自由」。

落在6月19日的「六月节国家独立日」（Juneteenth National Independence Day）纪念1865年6月19日联邦军抵达德州，告诉当地南北战争和奴隶制度已经结束的讯息。

事实上，林肯总统早在1862年即公布「解放奴隶宣言」（Emancipation Proclamation），并于1863年元旦生效。

众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）表示：「这天让我们想起一段残酷与不公义的历史，也提醒我们有责任要为所有人建立进步的未来并实现平等的理念，那是美国的遗产，也是美国的希望。」

© 2021 AFP