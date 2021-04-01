美国会大厦暴动后 2名执法警察告川普煽动

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（法新社华盛顿31日电） 两名美国国会警察昨天控告前总统川普煽动今年1月6日发生的国会大厦暴动事件，这是首度有警员在事后对川普兴讼。

提告警员布莱辛格姆（James Blassingame）与汉比（Sidney Hemby）说，他们因这场暴动事件而蒙受「生理和情绪上的伤痕」，他们认为事件是由川普煽动。

他们在呈给哥伦比亚特区联邦地区法院的诉状中表示：「暴动分子受川普数月来的行为鼓动，他要支持者相信他错误的指控，也就是他快要因为大规模选举舞弊而被赶出白宫。」

诉状还提到：「那些川普煽动、鼓励、怂恿、指挥、帮助、支持的造反暴徒，强行突破原告和其他警员的防线，并追击他们。」

非裔的布莱辛格姆有17年国会警员经验，他说，他的头和背部因这起事件受伤，情绪上也很痛苦；他还表示，在暴动过程中，他遭受川普支持者出于种族歧视的攻击。

汉比当警察已有11年，他的手部和膝盖在国会大厦的门被冲破时受了伤，还有人朝他的脸和身体喷洒化学物。

根据诉状，汉比通常很冷静，这次却很难在遭受无情攻击后控制情绪。

提告警员向法庭要求至少每人7万5000美元的补偿性赔偿金，外加金额不明的惩罚性赔偿金。

川普的支持者为了阻止国会议员确认民主党籍的拜登赢得总统大选，于1月6日擅闯国会大厦，引发混乱，导致数十名警员受伤、其中一人丧命。

© 2021 AFP