美国会暴动案听证会 川普角色再成焦点

（法新社华盛顿9日电） 负责调查去年美国国会大厦暴动案的众议院特别委员会今天举行公开听证会，盼提出理由证明前总统川普的角色和作为，是助长这起暴力事件背后阴谋核心。

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众议院「1月6日袭击事件调查特别委员会」（Jan. 6th Select Committee）选在黄金时段直播的听证会呈现长达一年的调查，寻求说服分歧的美国社会相信，当时存在一个根深蒂固且持续不断的阴谋，背后目的是破坏美国宪法核心原则并推翻2020年总统大选结果。

民主党籍特别委员会主席汤普森（Bennie Thompson）在听证会开场演说时警告，鼓动支持川普群众闯入国会大厦事件的这类阴谋仍对美国民主构成威胁。

汤普森说，特别委员会的工作不仅是回顾过去，因为美国民主「仍然处于危险之中」，「挫败人民意志的阴谋还没有结束」。

汤普森说：「我国有些人渴望权力，但对让美国伟大的一切却没有爱或尊重，这一切包括忠于宪法与法治，以及我们携手建立更完美联邦之路。」

特别委员会目的在证明，川普和他的核心圈拉高行动，想以不合理的方式掌权、破坏宪法及超过两个世纪以来政权和平转移，国会暴动事件仅是其中一环。

特别委员会的助理说：「我们将披露新的细节，以示1月6日的暴力事件是多重步骤协调行动的结果，目的在推翻2020年大选结果，不让川普将政权移交拜登。而前总统川普确实是这方面行动的核心。」

这场由电视转播的听证会表定时间约90分钟，接下来几周还会举行5场，将聚焦在川普在这起事件过程中的角色。

© 2022 AFP