美国会议员跨党派携手 吁增援乌克兰百亿美元

（法新社华盛顿5日电） 乌克兰面对俄罗斯猛烈攻击之际，美国国会议员与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天视讯通话，承诺会进一步提供乌克兰100亿美元的军事与人道援助。

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法新社报导，泽伦斯基在与美国两党国会议员通话中，重申乌克兰需要俄制飞机。

根据听取过这场视讯内容简报的消息来源指出，参院多数民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表示，民主与共和两党都「竭力」要通过这项援助方案。

舒默表示：「我们很快就会将100亿美元的经济、人道与安全援助提供给乌克兰民众。」

在视讯通话中，两党议员「团结支持乌克兰」。共和党籍联邦参议员戴恩斯（Steve Daines）在视讯后对福斯新闻（Fox News）强调，此案是跨党派共同努力的。

他说：「我们必须通过这100亿美元援助案。」又说，其中半数用于人道支援，半数用于军援。

俄罗斯入侵乌克兰第10天，俄军加强攻势，戴恩斯说：「他们（乌克兰）需要更多地面部队。」

视讯中，伦泽斯基穿着一件陆军绿T恤，座位旁有乌克兰国旗，他敦促美国国会再扩大对俄国的制裁，包括对石油与天然气方面；在乌克兰战情升高之际，一些美国议员也作相同的呼吁。

但白宫目前为止排除这项作法，因为担心可能让石油价格进一步升高，反过头来伤害美国消费者，目前美民众早为破纪录通膨所苦。

舒默在视讯通话后声明指出，泽伦斯基另外也呼吁东欧国家提供乌克兰俄制战机，也就是乌克兰飞行员训练用机。舒默并说，他愿意协助行政部门进行运送。

共和党籍参议员葛兰姆（Lindsey Graham）强调，北大西洋公约组织（NATO）成员国拥有此类飞机。

葛兰姆在推特上传一段影音表示：「这些飞机就等着运送出去，但美国似乎是症结的一部分，而非解决问题的一方。」

他说：「泽伦斯基总统指出，有了飞机和无人机，乌克兰战力会更强，所以我们就给他们所需的飞机和无人机吧。」（译者：纪锦玲）

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