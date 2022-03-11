美国会通过支出法案 含金援乌克兰4000亿元

（法新社华盛顿11日电） 俄罗斯入侵乌克兰进入第3周，美国国会今天通过庞大且包山包海的2022年支出法案，内含向饱受战事蹂躏的乌克兰提供近140亿美元（约新台币4012亿）的人道与军事援助。

广告 继续浏览后续

法案通过前国会议员正面临联邦政府恐又要停摆的状况；政府资金将在11日午夜到期，代表数以千计的职员将放无薪假。

联邦众议员昨天通过1.5兆美元支出法案后，随着截止日期逼近，联邦参议员也跟进批准法案。

参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）在声明中说：「我们坚守支援乌克兰的承诺，他们正在为自己的生命与恶魔蒲亭（Vladimir Putin）奋战。」

他说：「有了近140亿美元的紧急金援，国会将批准比政府原先要求高出一倍的援助。」

这笔136亿美元的金援将包括向难民提供援助、供应武器与支持东欧的北大西洋公约组织（NATO）盟国，比上周最初提议的64亿美元多出一倍以上。

舒默说，这笔资金将用在向200多万名难民提供粮食、药物与避难处，并为重建乌克兰受创的经济提供资金。

舒默又说：「这项援助也将拨出数十亿美元在军事支援上，转移标枪（Javelin）与刺针（Stinger）飞弹等武器…强化北约，并增强我们在对抗俄罗斯恶意网路战上的防御能力。」

© 2022 AFP