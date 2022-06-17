美国会遇袭案听证 川普家人听到他曾与彭斯激烈通话

（法新社华盛顿16日电） 负责调查去年美国国会大厦遇袭案的众议院特别委员会今天举行第3场公开听证会，聚焦前总统川普和前副总统彭斯幕僚的证词，揭露川普施压彭斯推翻他2020年败选结果的细节。 彭斯的幕僚长萧特（Marc Short）在预录证词中表示，川普「多次」「直接」施压彭斯，要彭斯推翻2020年总统大选结果。 根据听证会上播放的川普女儿伊凡卡（Ivanka Trump）证词，川普家族成员去年1月6日在白宫椭圆形办公室，曾听到川普与彭斯「激烈」通话。她说，川普的语气与她以前听到的不一样。 川普的前私人助理卢纳（Nicholas Luna）在他的证词中回顾说：「我记得听到『窝囊废』（wimp）一词。」

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去年1月6日，当时身兼参议院议长的彭斯（Mike Pence）主持国会联席会议，认证2020年11月大选由现任总统拜登胜选，却发生川普支持者闯入国会大厦暴动事件，彭斯和国会议员被迫中断认证程序，一度撤离议场。当时有些川普支持者甚至高呼「吊死彭斯」，因为彭斯说过，他无权推翻拜登胜选的事实。

负责调查国会遇袭案的众议院特别委员会今天举行第3场听证会，国会调查人员和前幕僚表示，川普明知违法仍计划推翻大选结果，彭斯不愿跟从，川普便鼓动支持者阻止认证程序，将彭斯的性命置于险境。

© 2022 AFP