美国会遇袭案第3场听证 彭斯非正式顾问出席

（法新社华盛顿16日电） 负责调查去年美国国会大厦遇袭案的众议院特别委员会今天举行第3场公开听证会，退休联邦法官鲁狄格（J. Michael Luttig）是前副总统彭斯的非正式顾问，他今天出席作证。

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鲁狄格表示，若是彭斯在川普的施压下屈服，美国将陷入「一场宪政瘫痪危机中的革命」。

鲁狄格当时曾告诉彭斯，他主持国会认证程序纯粹是仪式性，他根本无权反对大选结果。 鲁狄格说：「（川普的律师）伊斯特曼所支持的理论在美国宪法或法律中根本没有根据，一点都没有，毫无根据。」 去年1月6日，当时身兼参议院议长的彭斯（Mike Pence）主持国会联席会议，认证2020年11月大选由现任总统拜登胜选，却发生川普支持者闯入国会大厦暴动事件，彭斯和国会议员被迫中断认证程序，一度撤离议场。当时有些川普支持者甚至高呼「吊死彭斯」，因为彭斯说过，他无权推翻拜登胜选的事实。

负责调查国会遇袭案的众议院特别委员会今天举行第3场听证会，国会调查人员和前幕僚表示，川普明知违法仍计划推翻大选结果，彭斯不愿跟从，川普便鼓动支持者阻止认证程序，将彭斯的性命置于险境。

© 2022 AFP