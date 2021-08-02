美国体操天后拜尔丝搭上末班车 将参加平衡木决赛

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（法新社东京2日电） 美国体操联盟（USA Gymnastics）今天表示，24岁的体操天后拜尔丝（Simone Biles）将重回东京奥运赛场，参加明天的女子体操最后一个项目平衡木决赛。

美国体操联盟今天在社群媒体发文表示：「我们很兴奋地向大家证实，明天在平衡木决赛会看到2名美国选手，李伊（Suni Lee）还有拜尔丝！等不及要看到你们两个！」

拜尔丝的名字先是出现在平衡木决赛的8名参赛选手名单上，美国体操联盟随后证实她将出赛。

4面奥运金牌得主拜尔丝被认为是把体操竞赛推向新境界的人物，但她表示受 「空中失感」（twisties）所苦。这种症状会导致运动员无法在空中控制方向。

拜尔丝上周在女子体操团体赛进行到一半时，戏剧性地以心理健康因素退出比赛，最后美国队屈居银牌，金牌让给了俄罗斯奥会（ROC）。

她接着又陆续退出全能项目决赛，以及4项决赛项目中的3项，包括地板、跳马与高低杠。

原本拜尔丝这届奥运如果拿下5面金牌，就能打平体操选手最多拿下9面金牌的纪录。

拜尔丝在她的社群媒体帐号，记录了在东京奥运期间，ㄧ路对抗心理健康问题的挣扎。

尽管只在旁观赛，拜尔斯依旧会到赛场替队友欢呼。

她的队友、美国体操老将史肯纳（Mykayla Skinner）昨天曾经暗示，拜尔丝会回归赛场。

拜尔丝退出跳马项目后，史肯纳递补上位，最后夺下银牌。

史肯纳告诉记者：「她仍旧可能上场比赛。我不太确定，这要由她决定。」被问到拜尔丝是否可能参加平衡木项目，史肯纳说：「恩，我觉得会。」

史肯纳说，拜尔丝很坚强，但这种情况对她确实打击很大。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

© 2021 AFP