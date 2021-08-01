美国体操队队友：拜尔丝可能参加平衡木决赛

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（法新社东京1日电） 美国体操天后拜尔丝近日以心理障碍为由，陆续退出东京奥运多个晋级项目。今天在跳马项目镀银的的队友史肯纳表示，拜尔丝「可能」参加她仅剩的平衡木决赛。

上月27日，24岁的拜尔丝（Simone Biles）表示自己「失去方向感」，临场退出女子团体决赛。她于7月29日退出个人全能项目，之后退出跳马与高低杠决赛，今日稍早又宣布退出地板运动决赛。

拜尔丝宣布不参加跳马决赛后，递补她上场的老将史肯纳（Mykayla Skinner）夺得银牌。

史肯纳镀银后告诉记者，她相信对拜尔丝来说，东奥还没结束，「她可能还会参加比赛」。

史肯纳说：「我不确定，这要看她（拜尔丝）的决定。」当记者询问她是否认为拜尔丝会参加3日的平衡木决赛，史肯纳回答：「是的，我想她会。」

史肯纳形容，拜尔丝很「坚强」，但这种情况「肯定对她造成很大的打击」。她表示，拜尔丝「面对问题的方式比我想像的更好，每天她都在笑…也非常支持（队友）」。

史肯纳说，她相信拜尔丝会「试着留在比赛中…无论发生什么事，我认为她都会顺其自然，继续生活，继续做她自己」。

© 2021 AFP