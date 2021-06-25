美国佛州大楼坍塌 已知4死159人下落不明

广告 继续浏览后续

（法新社美国瑟夫赛德镇25日电） 美国佛州靠近迈阿密海滩的一栋公寓高楼部分坍塌，美国媒体报导，已知死亡人数增至4人，159人仍下落不明，搜救人员持续在瓦砾堆中搜寻生还者。

美媒报导，有关单位表示，搜救人员昨天在数吨瓦砾堆中搜寻生还者。位于瑟夫赛德镇（Surfside）的香普兰大厦南栋（Champlain Towers South）一大片化为瓦砾堆后数小时，搜救队侦测到敲打及其他声响，不过废墟里毫无动静。

美国广播公司（ABC）报导，迈阿密戴德郡（Miami-Dade County）官员说，至少已有4人死亡。

迈阿密戴德郡郡长莱文-卡瓦（Daniella Levine Cava）昨天表示，大楼倒榻约18小时后，仍有99人下落不明，虽然有些人当时可能不在大楼里。

她说，另有102人原本下落不明，后来被寻获，并「宣告平安无事」。

一名消防官员稍早表示，有35人从尚未倒榻的楼层疏散，而带着搜救犬及操作无人机的搜救队，从瓦砾堆中拖出了2人，其中一人已罹难。

不过美联社报导，官员担心稍后死伤人数可能会飙高，目前已知11人受伤，其中4人送医救治。

美国总统拜登批准佛州进入紧急状态，并下令联邦政府为佛州和地方救灾行动提供协助。

© 2021 AFP