美国佛州校园枪击案枪手认罪 向受害者家属道歉

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2018年2月14日情人节，当年19岁的克鲁兹（Nikolas Cruz）拿着合法购得的AR-15攻击步枪，闯入他曾就读的道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）开枪滥射，造成14名学生与3名教职员工死亡，另有17人受伤。

克鲁兹对17项一级谋杀罪名与17项谋杀未遂罪名认罪。这场美国死伤最惨重的高中枪击案，掀起学生呼吁收紧枪枝管制法的运动。

克鲁兹穿着蓝领上衣搭配毛衣背心出庭，他今天配戴一副大眼镜并戴着口罩，法官谢瑞尔（Elizabeth Scherer）在劳德岱堡（Fort Lauderdale）法庭宣读每项罪名时，克鲁兹则回应「认罪」。

他向法官说，他「有点焦虑」，但能理解为什么控告他这些罪名，并对出于自己意志的行为认罪。

克鲁兹将接受陪审团审讯，接着法官将进行量刑。他至少面临不得假释的无期徒刑，但检方表示他们将求处死刑。

现年23岁的克鲁兹认罪后向受害者家属道歉。他说：「我对我所做的事感到十分抱歉，我每一天都深感愧疚、噩梦不断。如果我有第2次机会，我会在我能力范围内，尽力协助他人。」

克鲁兹向受害者家属说：「无论是能苟活或是一死，我相信我未来的命运将由你们决定，而不是陪审团。」

© 2021 AFP