美国全球军力部署评估 聚焦印太抗衡中国

（法新社华盛顿29日电） 美国一位高阶国防官员今天说，美国国防部将聚焦强化关岛和澳洲基地，以让美军有更好准备抗衡中国。

广告 继续浏览后续

这些行动是由美国国防部的全球军力部署评估所推动。负责国防政策的副次长卡尔林（Mara Karlin）今天告诉媒体，这项评估「指示与区域盟国和伙伴进一步合作推动相关计画，以助于区域稳定及吓阻中国潜在军事侵略和北韩威胁」。

●聚焦印太抗衡中国

这位高阶国防官员表示，印度太平洋地区是一大焦点。

卡尔林表示，为抗衡中国，评估报告指示美国国防部加强「关岛和澳洲基础设施」，并将「太平洋岛屿的军事建设」列为优先要务，以及「为军事合作活动寻求更大区域准入」。

卡尔林在简报会上说：「在澳洲，大家会看到新轮替战斗机和轰炸机部署，也会看到地面部队训练和加强后勤合作，而且在更广泛的印度太平洋地区，大家会看到各种基础设施改进。」她说，在关岛、北马里亚纳群岛（Northern Mariana Islands）和澳洲，机场以及燃料和弹药储存设施也将升级。

这位官员说，全球军力部署评估也指示美国国防部「减少」世界其他地区的部队和装备数量，以便扩大关注印太地区，让印太地区备战得以强化和行动得以增加。

●加强吓阻俄罗斯侵略

卡尔林表示，美军会「加强可恃战力的吓阻力对抗俄罗斯在欧洲的侵略，并让北大西洋公约组织（NATO）部队能够更有效运作」。

●强化中东伙伴部队能力

至于中东，评估报告指示美国国防部「持续支持击溃伊斯兰国（IS）行动」，目前美国在伊拉克和叙利亚驻军，并继续致力在这些国家强化「伙伴部队能力」。但整体来说，卡尔林表示评估报告指示奥斯汀「对中东的持久军力部署要求进行更多分析」。

这位官员表示，阿富汗未被正式列入全球军力部署评估，因为另有国家安全委员会领导的程序正在评估美国未来在当地的动向。

© 2021 AFP