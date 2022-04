(法新社华盛顿28日电) 面对俄国等专制政府箝制数位资讯,美国与50多个合作伙伴今天共同宣布「未来网际网路宣言」,推动网路与数位技术愿景,承诺推动真正开放、促进竞争、隐私与尊重人权的网路。

白宫国安顾问苏利文(Jake Sullivan)今天将主持由全球50多个合作伙伴与会的虚拟部长级「未来网际网路宣言」(Declaration for the Future of the Internet)发布会。这项宣言是合作伙伴间的政治承诺,目的在推动对网路与数位技术的愿景。

超过55国加入这项宣言,除了先进国家如澳洲、加拿大、法国、德国、英国、日本外,阿根廷、肯亚和斯洛维尼亚等也响应这项宣言。美方期望未来能有更多国家或组织加入。

美方资深官员表示,网路为各国与世界带来非凡优势,但也为各国国内与国际带来新的政策挑战。在国际上,数位威权主义抬头,部分国家压制言论自由、审查独立新闻来源、干预选举、传播虚假讯息并剥夺公民的其他人权。

