美国兴讼 挡辉达并购安谋

（法新社华盛顿2日电） 美国监管当局今天提起诉讼，阻挡绘图晶片巨擘辉达（NVIDIA）和行动晶片科技大厂安谋（Arm Ltd）价值400亿美元合并案，深怕两家企业合并后将破坏竞争环境。

广告 继续浏览后续

美国监管当局此举正值总统拜登致力提升国内晶片生产，盼能降低美国产业对国外进口的依赖。

美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission，FTC）称晶片为「关键基础建设」，发文说「这宗拟议的垂直并购案，将让其中1家最大的晶片公司掌控运算技术，以及对手企业赖以开发自家竞争晶片的设计」。

全球现面临半导体短缺，导致汽车等众多产品制造受阻，推升新出厂和二手车价格上涨。

英国监管当局也对这宗合并案表达忧虑，最近下令就此案深入调查。

根据英国政府说法，数位、文化、媒体暨体育大臣多里斯（Nadine Dorries）11月要求竞争及市场管理局（Competition and Markets Authority，CMA）对此并购案进行第2阶段调查。

这宗轰动业界的交易也面临欧洲联盟执行委员会（European Commission）的竞争调查。

日本软银集团（SoftBank Group）去年宣布，将以高达400亿美元（新台币1.12兆美元）出售安谋，期望在2022年初期完成，这项交易仍须经监管当局批准才能完成。

FTC竞争局局长维多瓦（Holly Vedova）表示，FTC正采取行动「阻挡史上最大宗半导体晶片合并案，以防1家晶片企业集团扼杀次世代技术的创新管道」。

他表示，「这宗拟议交易将…让这家合并企业不公平地打击辉达的对手」，并且最终推涨价格。

© 2021 AFP