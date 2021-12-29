美国再度呼吁对军政府武器禁运

（法新社华盛顿28日电） 美国今天再度呼吁，对缅甸军政府实施武器禁运，因为缅甸东部克耶邦普卢索镇平安夜发生屠杀，出现了至少30具焦尸。「拯救儿童基金会」证实，两名员工不幸遇害。

广告 继续浏览后续

法新社报导，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示：「无辜百姓与人道工作者沦为下手对象令人无法接受，军方对缅甸人民犯下的普遍暴行凸显出，对军方某些人究责已刻不容缓。」布林肯提及缅甸时，使用的是旧称Burma而非目前通用的Myanmar。

他发表声明说：「为了达成这个目标并防止缅甸再度发生暴行，国际社会必须采取更多措施，包括对缅甸军方停止出售武器及军民通用科技。」

反军方的民兵表示，他们在克耶邦（Kayah）一条公路上发现超过30具焦尸，包括妇幼在内。当地力挺民主的叛军持续与政府军交战。

拯救儿童基金会（Save the Children）则证实，事发时正巧在现场的两名员工不幸遇害。

当地人权监督团体指出，自今年2月爆发推翻民选政府的政变以来，缅甸局势动荡至今，超过1300人因安全部队镇压而丧命。

美国已对发动政变的缅甸军头施加一连串制裁，并一如其他西方国家，早已限制武器落入缅甸军方手中。在政变前的民主过渡期间，缅甸军方因残忍对付洛兴雅族（Rohingya），而被控犯下违反人道罪。

联合国大会6月间表决通过，防止武器流入缅甸，不过这项决议仅具象徵性，因权力较大的联合国安理会（Security Council）并未予以表决。

在安理会享有否决权的中国及俄罗斯以及邻国印度，都是缅甸主要的军火供应源。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP