美国军机参与北约演习坠毁 挪威率领搜救行动

（法新社奥斯陆19日电） 美军陆战队证实，一架鱼鹰型倾斜旋翼机（MV-22 Osprey）在参与北约演习时发生「不幸事故」，并说挪威民政当局正带领搜救行动。

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挪威紧急应变单位今天表示，一架载有4人的美国军机据信在参与北大西洋公约组织（NATO）演习时于挪威坠毁。

挪威北部联合救援协调中心（HRS）在声明中说，这架美国鱼鹰机据报在恶劣天气下，于18时26分在挪威北部的波多（Bodo）南侧失联。

机上4人当时在参与「酷寒反应」（Cold Response）演习，北约与伙伴国家有3万人参与。

挪威北部联合救援协调中心说，救援人员在空中搜寻时于失联处发现飞机残骸，但由于天气太恶劣，他们无法降落，搜救团队与警方正赶往飞机失事处。

挪威北部联合救援协调中心发言人塞弗林森（Jan Eskil Severinsen）告诉挪威国家广播公司（NRK）：「我们不在失事现场，不清楚机上4人状况。但我们知道这是坠机地点。」

「2022酷寒反应」演习（Cold Response 2022）目的在测试若启动北约共同防御条款时，挪威如何调度境内盟军增援部队。

本周的军演是在俄罗斯与北约因莫斯科入侵乌克兰导致紧张情势升高时举行，但军演本身早在俄罗斯2月24日挥师侵乌前就已规划。

© 2022 AFP