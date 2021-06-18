美国凤凰城郊区枪手驾车随机扫射 酿1死12伤

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（法新社洛杉矶17日电） 美国西南部亚利桑那州凤凰城郊区今天发生枪击案，一名枪手在街头开车滥射，造成一人丧生、12人受伤。

这名嫌疑人在一个半小时路程中，于凤凰城（Phoenix）郊区至少8处开火，显然是随机找目标，之后这名男子被截停拘留。

消防人员发现一辆符合多起通报描述的车后，嫌疑人被拦截下来，并未拒捕。当局在他车上找到一件武器。

事件造成一人丧生、3人中枪，还有9人轻伤，包括被碎裂的玻璃割伤。伤者均无生命危险。

亚利桑那州皮奥利亚市（Peoria）警方发言人薛佛特（Brandon Sheffert）表示：「我们不知道犯案动机为何。」

薛佛特在记者会中说：「我们当然要找出原由，因为许多人惊慌害怕，很多人受影响。」这场记者会在室内举行，因为凤凰城正逢高达摄氏48度的热天。

邻近的加州最近也发生大规模枪击案，一名铁路机厂员工上月杀害9人；3月间，科罗拉多州一家杂货店也发生10死事故。

根据「枪枝暴力档案」（Gun Violence Archive），去年美国超过4万3000人死于与枪有关的事故，包括自杀。（译者：纪锦玲/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP