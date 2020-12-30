美国出现首例英国变种病毒病例 患者无旅游史

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（法新社华盛顿29日电） 美国科罗拉多州发现不久前于英国现踪的高传染力2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）变种病毒感染案例，为美国记录到的首例，确诊者为20多岁男性，没有旅游史。

科罗拉多州州长波利斯（Jared Polis）在社群网站推特写道：「今天，我们发现科罗拉多州第一起COVID-19变种病毒B.1.1.7病例，与在英国发现的变种病毒相同。」

他在推文附上他办公室与科罗拉多州卫生官员的官方声明，称确诊患者是「一名20多岁的男性，目前在艾伯特郡（Elbert County）隔离，没有旅游史」。

声明提到，患者没有密切接触者，但当局将「密切」监控情势，并透过接触者追踪找出其他可能染疫的病例。

「华盛顿邮报」报导，科罗拉多州这起病例是美国记录到的COVID-19变种病毒首起已知确诊病例。北美洲头两起变种病毒病例，是上周末在加拿大发现的。

由于专家称COVID-19新变种病毒传染力可能更高，让各界忧心忡忡。据欧洲疾病预防管制中心（ECDC）说法，英国、欧洲和全球数国至今通报3000多起变种病毒病例。

南非同时通报另一种变种病毒病例，确诊数达300多例。而南非的变种病毒也已入侵欧洲，两例在英国，一例在芬兰，但3例全都与从南非返国的民众有关。

© 2020 AFP