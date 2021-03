广告 继续浏览后续

(法新社洛杉矶25日电) 好莱坞又一重要奖项将年度最佳影片荣衔颁给「游牧人生」(Nomadland),推升这部片在奥斯卡金像奖夺下小金人的机会。

「游牧人生」先前已获金球奖肯定,如今又在线上举行的美国制片人公会(Producers Guild of America, PGA)颁奖典礼击败「芝加哥七人案:惊世审判」(The Trial of the Chicago 7)、「曼克」(Mank)等劲敌,夺下最大奖。

美国制片人公会大奖由约8000名公会成员票选而出,过去13年在美国制片人公会奖的最佳影片得主,有10 部都顺利在奥斯卡最佳影片奖出线。

今天的美国制片人公会奖大多已先预录完成,其中一位在「游牧人生」中扮演自己的史旺齐(Charlene Swankie)稍早说,邀请导演赵婷和好莱坞明星法兰西丝麦朵曼(Frances McDormand)进入他们的游牧世界「是趟奇妙的旅程」,对各方来说都是大开眼界的经历。

史旺齐开玩笑说:「如果你去年问我PGA是什么,我会说是高尔夫赛事(美巡赛)。」

