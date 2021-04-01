美国制药工厂失误 纽时：毁了1500万剂娇生疫苗

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿31日电） 「纽约时报」报导，娇生集团（Johnson & Johnson）生产的单剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，约有1500万剂因为美国工厂失误而毁损，这对娇生加快提高产量造成打击。

娇生回应法新社询问时表示，已发现Emergent BioSolutions制药公司经营的一间巴尔的摩工厂，有一批疫苗「未达品质标准」，但没有证实受波及的确切数量。

娇生还表示，这批疫苗「从未进入制造程序的填充和完成阶段，维持品质与安全仍是我们的首要之务」。

但纽时报导指出，品质管控问题可能影响未来产量，预料美国食品暨药物管理局（FDA）将加以调查。FDA 「知道这个状况」，但不愿进一步评论。

娇生表示，将派更多专家到工厂「监督、指导与支援所有娇生COVID-19疫苗的制造过程」，以便于4月再交付2400万剂疫苗。

Emergent BioSolutions说，这座工厂尚未获美国监管机关授权制造娇生疫苗「药剂」；但美国媒体报导，工厂预计在不久的将来生产数以千万剂。

娇生疫苗因为仅须施打一剂而广获赞赏，且不像莫德纳（Moderna）与辉瑞（Pfizer）疫苗需要冷冻保存，这让配送变得更简单。

娇生表示：「我们持续预计将在2021年年底前交付超过10亿剂COVID-19疫苗。」

© 2021 AFP