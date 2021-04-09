美国前国务卿蓬佩奥 获聘担任福斯新闻固定评论员

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（法新社华盛顿8日电） 美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo），今天获福斯新闻（Fox News）聘用，将担任固定的评论员。

蓬佩奥早已是常上福斯电视网的来宾，如今成为最新一位获聘成为固定班底的前川普政府官员。福斯新闻近来也网罗白宫前发言人麦肯内尼（Kayleigh McEnany ），上周宣布麦肯内尼将成为每周一到周五中午的节目Outnumbered共同主持人。

川普执政时期的首席经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）2月也在福斯财经新闻网（Fox Business Network）主持常态性的新节目。

福斯新闻媒体（Fox News Media）在新闻稿中表示，蓬佩奥将为福斯新闻频道和福斯财经新闻网提供分析，时间包括白天和晚上黄金时段。蓬佩奥明天就会在福斯招牌晨间节目「福斯与朋友们」（Fox & Friends）登场。

福斯新闻执行长史考特（Suzanne Scott）在新闻稿中说：「蓬佩奥是外交政策和国安议题方面，全美最知名也最受敬重的人士之一。我很期待他在我们各个平台上，与我们数以百万计的观众分享他独到的见解。」

蓬佩奥2018年起在前总统川普的政府中担任国务卿，直到川普今年初卸任为止。美国政治新闻机构Politico报导，蓬佩奥被视为角逐2024年总统大选的潜在人选，但前提是川普不重出江湖。蓬佩奥最近造访爱荷华州，开始在争取提名的关键州建立人脉。

蓬佩奥2月在「保守政治行动会议」（Conservative Political Action Conference, CPAC）一场慷慨激昂的演说中，大赞川普政府「美国优先」（America First）政策，赢得热烈掌声。

蓬佩奥在福斯新闻的新闻稿中说：「我打算提供坦率、直接的分析，让观众了解地缘政治、国际关系，以及有助为美国带来前所未见的繁荣与安定的『美国优先』政策。」

© 2021 AFP