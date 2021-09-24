美国务卿吁因应气候危机 暗指中国应加强投资

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（法新社纽约联合国总部23日电） 联合国安理会将召集环境危机会议，示警气候冲突加剧；美国务卿布林肯今天敦促各国加强对抗气候变迁的企图心，并暗指与美国碳排量相当的中国也应加强投资解决问题。

布林肯（Antony Blinken）指出，最近纽约的破纪录降雨量夺走数十条人命；并称部分国家的危机因为气候危害加剧，包括叙利亚、马利、叶门、南苏丹，以及衣索比亚。

布林肯说：「气候危机不是即将到来，而是已经到来，危害型态明确浮现，其结果不成比例地冲击到贫弱国家人口。」

联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议即将于11月1日至12日在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）举行；布林肯说：「所有国家必须立即采取强力行动。」

法新社报导，由于中国是唯一排碳量大于美国的国家，布林肯谈话隐晦指向中国。他强调美国总统拜登（Joe Biden）21日在联合国大会中诉求，于2024年前加倍每年协助受创严重国家对抗气候变迁的资金，相当于资助会加码到114亿美元。

布林肯说：「我们敦促其他政府加强这方面投资，特别是那些像美国碳排规模一样大的国家。」

安理会目前轮值主席爱尔兰总统希金斯（Michael Daniel Higgins）已召集因应气候危机会议；先前安理会于今年2月23日首度举行高阶层气候变迁会议，由当时轮值主席英国首相强生（Boris Johnson）主持。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP