美国务卿和防长下周访日韩

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（法新社华盛顿10日电） 美国国务院今天表示，国务卿布林肯和国防部长奥斯汀下周将联袂访问日本和韩国。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）说，此行将「重申美国对加强我们联盟的承诺」。

布林肯（Antony Blinken ）推文表示，他期待这趟旅程，「因为我们致力促进印太地区乃至全世界的和平、安全和繁荣」。

拜登团队刻意缓步展开过去新政府上台之后进行的连串海外访问行程，不鼓励旅行以建立表率，希望有助对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

布林肯和奥斯汀（Lloyd Austin ）将在16日和17日访问东京，届时将和日本外交和防卫官员举行联合会议。

布林肯到时虽在东京，仍会以线上方式对日本企业领袖和媒体记者发表演说，强调在世界上部份地区媒体环境恶化下，自由媒体在推动良善治理和捍卫民主所扮演的角色。

普莱斯表示，布林肯和奥斯汀访问韩国时也将和外交和国防官员会面。到时，布林肯同样也会和韩国的年轻人及记者在线上会面。

布林肯也将讨论美国目前正在对北韩进行的政策评估。美国前总统川普曾和北韩领导人金正恩举行数次峰会。

© 2021 AFP