美国务卿布林肯秘访阿富汗 讨论撤军

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（法新社喀布尔15日电） 美国国务卿布林肯今天展开秘而未宣的阿富汗行程，布林肯此行向阿富汗官员简报华府拟于今年911恐怖攻击事件20周年前撤离所有驻阿富汗美军的计画。

这项撤军计画的时间比去年和塔利班达成协议的期限晚了4个月。阿富汗政府和叛军的和平协议谈判陷入僵局，恐造成阿富汗出现权力真空，陷入暴力冲突。

布林肯和阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani），以及美国驻阿富汗高阶官员，今天在喀布尔会面。布林肯向他们简报拜登昨天的宣布：他正在终结这场回应911恐怖攻击的绵绵无绝期战争。

布林肯在和阿富汗总统会面后表示:「我希望用我的造访，来证明美国对阿富汗以及阿富汗人民的承诺。」

「结盟关系虽有变化，但盟友是永久的。」

美国国防部目前在阿富汗驻扎的人数从高峰期的10 多万人减到现在的2500人左右。还有数千人属于北大西洋公约组织（NATO）9600多人部队的一部分。北约驻军也将在同一时间撤军。

撤军恐造成阿富汗民众的恐慌，当地民众生活在恐惧之中，担心每天的炸弹攻击，以及遭塔利班锁定暗杀。

拜登说：「我们不能继续延长或扩大在阿富汗驻军的循环，希望创造一个撤军的理想情况，期待一个不同的结果。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP