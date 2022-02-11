美国务卿布林肯警告 俄随时可能入侵乌克兰

（法新社墨尔本11日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，俄罗斯正在乌克兰边界集结更多部队；并警告，俄军「随时」可能入侵乌克兰，包括目前的北京冬奥期间。冬奥将于2月20日闭幕。

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他说：「目前这段期间，俄军随时可能展开入侵行动，明白地说，这也包括奥运期间。」布林肯对于俄国会等到北京冬奥结束再行动以免抢走盟友中国锋头的说法，不以为然。

布林肯与澳洲、印度和日本外长在墨尔本举行四方安全对话（Quad），会谈后他说：「简言之，我们持续看到十分令人不安的迹象，显示俄国已使紧张情势加剧。」

布林肯坚称，美国强烈希望透过外交手段，解决与俄国的分歧。他说：「我们尽一切努力，与俄国交涉。」

「但另一方面，我们也一直非常明显地建立吓阻威力并建设国防力量，同时也向俄罗斯表明，若其决定步上再次侵略之路，那就将面临严重后果。」

在此同时，美国总统拜登呼吁在乌克兰的美国公民立即离境，这是战争可能一触即发的另一个强烈公开讯号。

拜登接受国家广播公司新闻网（NBC News）访问时说：「美国公民应该离开，现在就应该离开。」

「我们对付的是世界最强大的军队之一，这是一个非比寻常的情况，可能会迅速失控。」

© 2022 AFP