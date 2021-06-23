美国务卿布林肯访问欧洲 拉拢西方联手抗中

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统拜登完成首趟总统海外出访没几天，国务卿布林肯（Antony Blinken）今天再度前往欧洲，持续凝聚西方团结力量，以对抗崛起的中国。

布林肯今天傍晚从华盛顿出发前往柏林，之后将持续造访巴黎与罗马，会晤欧洲联盟（EU）两大领导人德国总理梅克尔（Angela Merkel）与法国总统马克宏（Emmanuel Macron），还有梵蒂冈领袖，并将参与会谈，商讨为饱受战争蹂躏的利比亚带来和平，以及打击伊斯兰国（Islamic State）极端主义团体。

在这趟欧洲行的最后一天，布林肯6月29日将在义大利马特拉市（Matera）参加20国集团（G20）会议，可能将与中国外交官员面会面会谈。拜登政府认为，中国在国内外日益独断，已构成美国最大挑战。

拜登出访时，提议七大工业国集团（G7）擘划规模庞大的基础建设计画，以与中国的一带一路倡议抗衡，并领导北大西洋公约组织（NATO）高峰会，比以往更明确地针对中国。

美国驻欧洲最高外交官瑞克（Philip Reeker）说：「拜登总统将重建我们与盟友的关系列为首要之务，这趟访问是延续这个立场。」

他告诉记者：「建立这些关系所得到的力量，将为许多首要的外交政策奠定基础，包括经济复苏，因为我们刚摆脱2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，还要对抗中华人民共和国与全球各地的威权主义。」

© 2021 AFP