美国务卿布林肯：美国希望避免北极地区军事化

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（法新社雷克雅维克18日电） 在俄罗斯昨天捍卫其在北极地区的军事活动后，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，华府希望避免北极地区军事化。

布林肯将于19及20日出席在冰岛首都雷克雅维克（Reykjavik）登场的北极圈八国外长北极会议（Arctic Council）集会，并于会议上与俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）见面。

他在集会前夕于雷克雅维克的记者会表示：「我们对北极地区部分军事活动增加感到担忧。那增加危险或意外可能性…破坏该地区和平与永续未来的共同目标。我们需要避免北极地区军事化。」

随着气候变迁使得北极更容易进入，接壤北极的国家以及中国，对该地区天然资源、航道及战略地位的兴趣与日俱增。

近年来，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）已将俄国北极地区列为首要战略地点，下令在当地进行军事基础建设投资，并开采矿产，但也加剧与北极会议成员国的紧张。

拉夫罗夫昨天警告西方国家，勿争夺北极主权。他在莫斯科召开记者会指出：「长期以来，大家都很清楚，这是我们的领域，这是我们的土地。我们有责任确保我们的北极海岸安全。」

© 2021 AFP