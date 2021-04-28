美国务卿视讯访问奈及利亚肯亚 吁小心中国投资

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（法新社华盛顿27日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天与奈及利亚和肯亚领袖会谈时，矢言美国将对非洲做出更大承诺，并提醒非洲提防中国愈来愈深入的触角。

受2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫限制影响，布林肯展开所谓的「虚拟出访」行程，与奈及利亚及肯亚领袖举行线上会谈，并「参观」美国资助的行动医院与再生能源计画。

布林肯在回答曾赴美留学的非洲年轻人提问时说，他希望非洲国家无论在处理与哪国的双边关系时，都能「睁大眼睛」。

布林肯说：「我们不是要任何人在美国或中国之间选边站，而是鼓励大家提出尖锐的问题、挖掘表面底下的真相、要求保持透明，并为你们与你们国家最佳利益做出明智选择。」

美国与中国间的竞争关系愈来愈激烈。中国加强投资非洲，聚焦自然资源，且没有任何西方的先进民主价值。

布林肯担忧有些国家在接受中国贷款后，会背上难以承担的债务。他举例说，尚比亚去年就出现债务违约。

布林肯问：「你们应该仔细观察，当其他国家带来大型基础建设计画时，是带着自己的工人进来，还是把工作机会留给他们投资国家的民众？」

针对美国这方面，他说：「我们相信非洲。我们相信非凡潜力。你们的成功就是我们的成功。我们想要投资非洲，但是用正确的方式。」

美国总统拜登即便没有对非洲提出具体倡议，但已展现初步兴趣；相较之下，前一任的川普不仅是数十年来首位没有在任内访问非洲的美国总统，还用「鸟不生蛋」一词来形容以黑人为主的非洲各国。

奈及利亚总统布哈里（Muhammadu Buhari）与布林肯谈话时，感谢拜登松绑川普设下的严苛赴美签证限制。

布哈里承诺将在沙赫尔（Sahel）等热点加强与美国之间的紧密安全合作。

他说：「奈及利亚与安全部队仍坚定致力于持续合作并解决根本问题。像美国这样重要战略伙伴的支持，再怎么强调都不过分。」

© 2021 AFP