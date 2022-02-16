美国务卿警告俄罗斯：勿承认乌东分离地区独立

（法新社华盛顿16日电） 俄国国会昨天表决通过，要求总统蒲亭承认乌克兰东部由亲俄分离主义势力控制的地区独立，美国国务卿布林肯今天批评实行此举将违反国际法，美国与盟邦将迅速予以回应。

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俄罗斯国会下议院昨天表决通过，要求蒲亭（Vladimir Putin）承认乌东分离主义者自行宣布建立的顿内茨克人民共和国（Donetsk People's Republic）和卢甘斯克人民共和国（Luhansk People's Republic）为独立国家。欧洲联盟（EU）已要求莫斯科政府别这么做。

布林肯（Antony Blinken）今天表示：「执行这项决议将进一步破坏乌克兰的主权和领土完整性，构成公然违反国际法，并令人更加质疑俄国宣称会继续透过外交来和平解决这场危机的承诺。」

布林肯也说，此举将「迫使美国同步与盟邦及伙伴，采取迅速且坚定回应」。

俄国国会此举若获同意，可能使俄军在乌克兰附近集结所引发的对峙再扩大。

俄军行动已使西方忧心莫斯科政府可能攻击乌克兰；俄国除否认有任何进犯计画，并反控西方歇斯底里。

俄国若承认两地独立，可能扼杀乌东的明斯克和平进程（Minsk peace process）。在这个名为顿巴斯（Donbass）的地区，亲俄分离主义者与政府军的冲突已夺走1万5000人性命。

布林肯形容，承认独立将等同「俄国政府全面驳回在明斯克协议中许下的承诺」。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说，蒲亭已「注意到」国会的要求，但它不符合2014至2015年为终结乌东冲突而达成的明斯克协议。

此说似乎暗示蒲亭不会仓促承认这两个分离主义地区，但可能会把它当成备用选项。

© 2022 AFP