美国务卿访巴黎修补关系 法国持保留态度

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎5日电） 美国国务卿布林肯今天预定在法国巴黎举行会谈，以修补与法国的关系，但气氛可能会很微妙。澳洲9月废止与法国的潜舰采购合约，改向美英求助建造核潜舰，法国余怒未消。 澳洲取消向法国下订潜舰的钜额合约，转向美国采购核动力潜舰，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）对此怒不可遏。 法国政府称澳洲在秘密会谈后取消合约，如同「从背后捅了（法国）一刀」，马克宏甚至决定召回驻华府和驻坎培拉大使。 美国总统拜登可能没料到马克宏会发这么大的火，一直试图弥补。美国国务院欧洲事务助理国务卿唐弗瑞德（Karen Donfried）上周承认，「盟友之间更妥善、更坦白的协商，本可让9月15日宣布的（澳美英AUKUS三方联盟）声明受益」。

布林肯（Antony Blinken）今天安排与法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）会面，但这两个盟国政府之间的交流可能会缺少以往的热络氛围。 马克宏和布林肯目前并未安排两人之间的官方会议，这进一步显示了法国仍耿耿于怀。不过，布林肯将与马克宏的外交顾问伯纳（Emmanuel Bonne）会面。

马克宏去年11月曾亲自接待美国前总统川普的国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo），这次却不与布林肯会面，形成鲜明对比。

© 2021 AFP