美国务卿首访布鲁塞尔 致力修补与北约欧盟关系

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（法新社布鲁塞尔23日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天将在布鲁塞尔的首度正式访问行程中展开魅力攻势，致力重建美国和北大西洋公约组织（NATO）盟邦以及与欧洲联盟的关系。

这位华府最高层级外交官将参与两天的北约外长会议，并与欧盟首长会谈，试图修补前总统川普任内的紧绷关系。

川普政府与塔利班（Taliban）敲定5月1日为美军撤离期限后，有关北约在阿富汗9600名驻军的未来问题，列入布林肯和北约的重要讨论议程。

北约盟邦正在等待美国新任总统拜登做出是否遵守该撤军日期的决定。一般预料，布林肯不会做出具体宣布。

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）在记者会上说：「没有简单的抉择，不排除任何选项。」「安全情势很艰难，我们会采取所有必要措施维持部队安全。」

拜登上周表示，华府要在这个迫在眉睫的最后期限撤军，势必相当「困难」。

北约盟邦先前表示，愿意在阿富汗延长留驻，如果华府也决定这么做的话。目前美国在阿富汗派驻约2500 名美军，美国的支持对于维持北约任务而言非常重要。

美国助理国务卿瑞克（Philip Reeker）表示，将在对的时机与，北约盟邦一起撤离。

而在欧盟，布林肯预定与欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）以及欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell），商议包括俄罗斯与中国在内的紧迫挑战。

华府亟思争取布鲁塞尔支持，加入民主联合阵线共同因应不断崛起的中国。

© 2021 AFP