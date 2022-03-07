美国务卿：美欧拟禁俄石油进口

（法新社华盛顿6日电） 美国今天表示，正与欧洲国家「积极讨论」禁止进口俄罗斯石油，作为对莫斯科入侵乌克兰的进一步经济制裁，但未宣布彻底抵制。

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在西方国家考虑抵制俄罗斯石油的同时，乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）强烈呼吁禁止俄罗斯石油进口，还说俄罗斯石油「闻起来有乌克兰人的血腥味」。

白宫上周表示，美国正在设法减少对俄罗斯石油的消费，同时保护美国家庭免受油价上涨冲击，然而，为进一步制裁克里姆林宫，西方国家面临切断俄罗斯能源进口的压力与日俱增。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）告诉国家广播公司（NBC）节目「会晤新闻界」（Meet the Press）：「我们与我们的欧洲伙伴正非常积极地讨论，禁止俄罗斯石油进口，而同时间也要保障全球石油稳定供应。」

他说：「我们迄今采取的行动，已对俄罗斯经济产生毁灭性影响。」他指的是在经济上孤立俄罗斯和俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的严厉制裁。

然而，乌国外长库列巴不断强调，切断俄罗斯石油出口至关重要。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）曾提到有意强化对俄罗斯的制裁，但未完全主张彻底禁止俄罗斯石油，至少目前还没有。

她今天对美国有线电视新闻网（CNN）说：「目标是孤立俄罗斯，让蒲亭无法为战争取得资金。对我们而言，现在有一个强有力的策略表明，我们必须摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖。」

© 2022 AFP