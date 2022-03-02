美国务卿：蒲亭推翻乌克兰政权 只会加剧人道危机

（法新社日内瓦1日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天警告，如果俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）达成推翻基辅政府的目标，乌克兰的人道与人权危机「只会恶化」。

广告 继续浏览后续

布林肯警告联合国人权理事会（UN Human Rights Council），俄罗斯对乌克兰展开「经预谋、无端且无理的攻击」，在乌克兰造成可怕的人权与人道危机。

他在预先录制的影片中也质疑，在俄罗斯2月24日大规模入侵乌克兰后，是否应让俄罗斯持续拥有联合国人权理事会席位。

他表示，莫斯科当局「每个小时都有违反国际人道法的行为」，俄罗斯的攻击「击中学校、医院与民宅」，破坏关键基础建设。

他说，「平民搭乘的巴士、车辆甚至是救护车都遭到炮击」，痛批俄罗斯昨天在乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv）「对一栋公寓大楼发动可怕的火箭攻击」。

乌克兰有关当局表示，自俄罗斯展开入侵行动以来，有超过350名平民死亡，其中包括16名孩童。

联合国难民署（UN Refugee Agency）表示，已有近68万人逃出国外，并估计乌克兰境内有100万人流离失所。

布林肯表示：「如果蒲亭总统成功达到推翻乌克兰民选政府的既定目标，人权与人道危机只会恶化。」

他提到2014年遭俄罗斯并吞的克里米亚半岛状况，指控「俄罗斯占领克里米亚后，还动用法外处决、强迫失踪、刑求、任意逮捕、迫害民族与宗教少数群体和残酷镇压异议人士的手段」。

布林肯警告：「克里姆林宫也加强俄罗斯境内的打压行动。」

他说：「即使在入侵行动展开前，俄罗斯就已在关闭人权组织、骚扰、毒害及监禁反贪运动人士与政敌。」

他还表示，自俄罗斯6天前展开入侵行动以来，「有关当局据报除了逮捕报导示威活动的记者，还逮捕了数千名和平抗议侵乌的俄国示威人士」。

布林肯呼吁联合国人权理事会「口径一致，表明蒲亭总统应毫无条件停止这场无端攻击…立即将俄罗斯部队撤出乌克兰」。他也要求「采取行动，追究行凶者责任」。

布林肯愤慨地表示，竟有联合国人权理事会成员国会「公然攻击乌克兰主权」。

他说：「大家可以合理质疑，一个试图接管另一个成员国，同时还做出骇人的侵犯人权行径、造成大规模人道苦难的联合国成员国，是否应该继续留在联合国人权理事会。」

联合国人权理事会有47个成员国，中止会籍需要纽约联合国大会表决过半数通过，先前只发生过一次，是在2011年将利比亚踢出人权理事会。

© 2022 AFP