美国务院批准军售希腊 恐跟法国抢生意

（法新社华盛顿10日电） 法国和希腊9月才刚达成军售协议，美国国务院今天宣布，批准向希腊出售4艘巡防舰，令法国再次面临挑战。

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美国国防安全合作署（DSCA）表示，已经批准出售价值69亿美元的4艘洛克希德马丁（Lockheed Martin）多任务水面作战舰（MMSC）。10周前，希腊才与法国签署谅解备忘录，达成类似交易，要购买法国制船舰。

美国国防安全合作署也批准洛克希德马丁的25亿美元计画，升级希腊MEKO级巡防舰，包括新增和升级武器与电子系统。

美国、英国、澳洲9月15日宣布成立防卫联盟AUKUS，澳洲也因此取消一笔5年前和法国谈定的潜舰合约，使得美国与法国发生龃龉。法国军售协议这次再度面临威胁。

法国当时召回驻美澳大使，并形容澳洲取消与巴黎当局达成的数十亿欧元传统动力潜舰军购合约，改由美英协助建造核潜舰，等于向法国「背后插一刀」。

两周后，希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）签署备忘录，采购3至4艘法国Belharra级巡防舰，价值上看30亿欧元（35亿美元）。

马克宏当时称，面临美国洛克希德马丁公司竞争，希腊选择采购3艘Belharra级巡防舰，展现了对法国国防产业的信心。

© 2021 AFP