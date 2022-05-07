美国助乌克兰抗俄 再宣布1.5亿美元武器援助

（法新社华盛顿6日电） 美国总统拜登今天宣布一项价值达1.5亿美元（约新台币44.5亿元）的武器援助新计画，内容包括更多炮弹、雷达等设备，以助乌克兰抵御俄罗斯的侵略。

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拜登说：「我要宣布新一项安全援助计画，将提供更多火炮弹药、雷达和其他设备给乌克兰。」他同时警告，资金即将用罄，呼吁国会授权动用更多经费。

一名美国高阶官员说，新计画包括2万5000发155毫米炮弹、用来侦测敌军火力来源的反炮雷达、电子干扰设备和备用零件。炮弹似乎是要用于美国最近提供的榴弹炮。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）说，自2月24日俄国入侵乌克兰以来，连同今天宣布的计画，拜登政府供应乌克兰的美国武器总值已达38亿美元，品项包括重型火炮、肩扛式刺针（Stinger）防空飞弹和无人机。

这项新计画也意味着，先前取得可用于援助乌克兰的资金所剩的2.5亿美元即将见底。

拜登正催促国会授权一笔330亿美元的钜额援乌资金，内容包括200亿美元军事援助，为期5个月。

拜登及其他七大工业国集团（G7）领袖8日将与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）举行视讯会议，讨论西方国家在俄乌战争中对乌克兰的支援。

拜登在声明中说：「美国已迅速提供历史性的大量安全援助给乌克兰。我们正把国会授权的武器和设备直接运送到乌克兰的自由前线。」

但拜登也说，目前的资金「即将告罄」，「为了让乌克兰战胜」，美国及盟国必须「不间断地继续运送武器弹药到乌克兰」。

他表示：「国会应迅速提供（政府）要求的资金，以强化乌克兰在战场和谈判桌上的份量。」

© 2022 AFP