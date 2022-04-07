美国北韩特使：平壤恐在金日成冥诞当天核试

（法新社华盛顿6日电） 美国国务院北韩特使金星容（Sung Kim）今天表示，平壤当局可能正在为4月15日已故领导人金日成110岁冥诞这天，计划进行近5年来的首场核武测试。

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北韩事务特使金星容表示，华府认为平壤可能正在计划于下周庆祝北韩「国父」金日成110岁冥诞当天，大规模展示其日益增长的核武能力。

金星容向媒体表示，「我们担心，在即将到来的4月15日纪念日之际，朝鲜可能会再次采取挑衅行动」，他指的是北韩近日的弹道飞弹试射。

他说：「我不愿过度揣测，但我认为可能会有另一次飞弹试射，而且可能是核试。」

北韩从2006年起展开多次核武测试，最后一次测试是在2017年。

金星容表示，华府提议恢复有关清除朝鲜半岛所有核武的讨论，但持续遭北韩忽视。

他说：「我们没有收到平壤方面的任何回应，这令人非常失望，因为我们公开和私下已多次发出讯息，在不设任何条件的情况下邀请他们参与对话。」

金星容也说，中国和俄罗斯并未帮助美国总统拜登推动与北韩领导人金正恩恢复谈话的努力。旨在遏制平壤核子威胁的会谈在美国前总统川普政府时期步上轨道，但随后戛然而止。（译者：陈怡君/核稿：李佩珊）

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