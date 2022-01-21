美国升息疑虑笼罩 亚股多数挫低

（法新社香港21日电） 随着投资人将焦点转向美国联邦准备理事会（Fed）调升利率的计画，美国股市20日再现一波下跌潮，亚洲股市今天多数跟随美股挫低。

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投资人担忧，联准会为了决心打击飙升的通货膨胀，将移除超宽松货币政策。这份不安，对实际上接近2年不停歇的全球股市涨势带来重大打击，大部分市场年初以来都陷入跌势。

联准会官员已开始缩减COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发初期便开始实施的大规模收购债券措施；外界也普遍预期，美国央行将从3月开始升息，但幅度仍众说纷纭。

此外，联准会已表明将开始减持帐簿上债券，但速度仍不清楚。而这部分资产曾大大协助央行将利率压低。

市场如今等待联准会委员会下周召开的政策会议，冀望它将对货币政策正常化时间表提供清楚讯息。

然而，由于央行主要官员在会议前处于缄默期，几乎没有资讯可以提供投资人参考，使得股市弥漫更多不确定性和波动。

华尔街股市3大指数昨天大多数时间走扬，但收盘再度挫低，由较易受利率升高影响的科技类股领跌。

另外，美国昨天公布申请失业给付人数增加，以及一个重要的制造业数据远逊于预期，种种迹象暗示，COVID-19的Omicron变异株伤害虽不如原本担忧般严重，但仍然构成疑虑，增添股市卖压。

亚洲股市昨天受到中国祭出更多宽松政策加持而走扬，今天则跟随美股转跌。东京和上海股市收盘皆下滑0.9%，雪梨股市挫跌逾2%，威灵顿和台北股市收挫超过1%，首尔股市跌1%，曼谷股市也收低。

不过，香港股市受到逢低买气加持，收盘小涨0.1%；马尼拉和雅加达股市也收红。新加坡股市则收在平盘。

© 2022 AFP