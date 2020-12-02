美国单日新增超过2500人染疫丧命 创4月以来最多

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（法新社华盛顿1日电） 美国是全球新型冠状病毒疾病疫情最严重的国家，目前仍苦于病例激增。美国约翰霍普金斯大学今天表示，24小时内，记录到全国超过2500人病故，是今年4月底以来最多。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）截至当地时间今晚8时30分（台湾时间2日上午9时30分）的即时统计数据，24小时内，全美新增超过18万人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

今天记录到的病故人数为2562人，上一次单日病故人数比这个数字多，是在4月底的首波疫情高峰期。

根据「冠状病毒疾病追踪计画」（COVID-Tracking Project）资料，全美今天住院人数达到9万9000人，创下新高。几个中西部的州疫情特别严峻，包括印第安纳州、南达科他州。

感恩节假期已过去数天，专家担心感染人数出现新一波暴增，因为数以百万计的美国人不顾当局建议取消节庆聚会，仍为了与亲友团聚而出远门。

目前的单日新增病例数仍高，但多多少少与近几周的数据差不多。

今年春天，美国经常记录到单日2000人病故的数字，而过去两周内已数度达到这个数字。

总的来说，美国迄今累计超过1370万人染疫、逾27 万人病故。

© 2020 AFP