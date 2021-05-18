美国南卡州推死刑相关新法惹议

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（法新社华盛顿17日电） 由于注射用的毒药不足、暂停执行死刑长达10年之后，美国南卡罗来纳州推出新法，要求死刑犯选择以枪决或电椅方式伏法。新法引发在囚人士权益团体批评声浪。

南卡州长麦马斯特（Henry McMaster）在推特上写道：「我本周签署法案生效，将允许州内执行死刑。法律欠受害者家属和挚爱一个公道的结局。如今我们能有所交代。」

在注射死刑犯用的药物短缺造成南卡州10年未执行死刑后，这位支持死刑的共和党籍州长希望恢复处决。

在暂停行刑前，死刑犯得选择电椅或注射毒药，如果不选择，有关当局就会采取注射死刑。

根据14日签署的新法，如果无法执行注射死刑，电椅就会成为内定选项；新法也新增枪决选项。

当地关注在囚人士权益团体「在囚人士接触网」（Incarcerated Outreach Network）称此举「令人震惊、令人憎恶」；美国民权联盟（ACLU）南卡州分部则说新法是在「具种族主义、独断、易出错的系统中，寻找恢复执行死刑的新方式」。

ACLU南卡州分部执行主任柯纳克（Frank Knaack）在声明中说：「南卡州刑事司法系统会犯错。」

「而死刑执行后是不可逆的…（尤其）南卡州死刑犯有一半以上是非裔，而非裔在全州人口仅占27%。南卡州判死刑很可能不是主要基于案情事实，而是取决于受害者的种族和性别、犯行地点以及案发当时负责的法务官。」

根据南卡州矫治局资料，南卡州自2008年以来不曾使用电椅，上次执行注射死刑是在2011年。

根据死刑资讯中心（DPIC）资料，南卡州是美国第4个准许枪决的州，另外3州是密西西比、奥克拉荷马及犹他州。自美国联邦最高法院1976年允许恢复死刑以来，仅3名死刑犯是枪决，而且都在犹他州。

注射死刑所用的药物多年来严重短缺，多个大型实验室拒绝提供给美国监狱，以免涉及与死刑有关的负面观感。

注射死刑通常会连续施打3种药物，先让囚犯昏迷，再来是瘫痪，最后是停止心跳。

然而近年来数起执法中，首剂药物未能让死刑犯完全失去意识，造成他们在死前极度痛苦。

© 2021 AFP