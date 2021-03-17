美国南部边界移民激增 拜登：不要过来

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（法新社华盛顿16日电） 美国南部接壤墨西哥的边界近来涌入大量移民，其中包括数以千计无人陪伴的孩童，外界批评声浪随之升高，总统拜登（Joe Biden）今天特别呼吁移民「别来美国」。

拜登接受美国广播公司新闻网（ABC News）访问时向移民喊话：「是的，我可以很明白地说，不要过来…不要离开你的城镇、城市或社区。」

拜登受访的数小时前，国土安全部长才发布声明捍卫拜登政府的移民政策。外界批评拜登摒弃前总统川普（Donald Trump）的强硬立场，变相鼓励了这波移民潮，对此拜登不予理会，表示2019年和2020年都有类似的移民激增现象。

拜登指出，自己最近听到一种说法，这些移民之所以会来美国「是因为他们觉得我是好人」，但拜登不认同这种说法，并提到政府正在遣返穿越边界的人。

拜登1月20日就职第一天便废除川普任内饱受争议的若干移民政策，包括暂停修建美墨边界围墙，并提案立法试图让近1100万名非法居留美国的移民有机会取得公民身分。

共和党批评人士指出，拜登的移民政策造成寻求非法入境美国的移民人数激增。

联邦众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）昨天偕同同党议员视察美墨边境，并批评拜登制造「危机」。

国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）今天则为拜登政府的移民政策辩护。

马约卡斯承认，美国将在边境遇到比过去20年更多移民，但这样的人数激增现象「并非新鲜事」，2019年、2014年甚至更早之前都曾发生过。

© 2021 AFP