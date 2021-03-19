美国参议院开绿灯 贝塞拉任卫生部长、伯恩斯掌CIA

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（法新社华盛顿18日电） 美国联邦参议院今天通过总统拜登提名加州检察长贝塞拉（Xavier Becerra）任卫生部长的人事案；另也同意资深外交官伯恩斯（William Burns）任中央情报局（CIA）局长。

63岁的贝塞拉是墨西哥移民第2代。参议员以50票赞成、49票反对的结果，通过了这项人事案，其中有一名共和党籍参议员加入民主党阵营，投下赞成票，贝塞拉成为第一位任此职务的拉美裔人士，首要工作将是对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

民主党人说，贝塞拉热烈支持医疗保健，他将替人民改善医卫条件、保险及照护。但共和党人认为，以卫生部长一职来说，贝塞拉太不受拘束又激进，恐怕会剥夺数以百万计人民的私人健保。

此外，参议院也通过伯恩斯出任中情局局长一案。64岁的伯恩斯曾任副国务卿，是美国最老练的外交官之一，他广获民主、共和两党支持。

共和党籍参议员克鲁兹（Ted Cruz）先前以俄罗斯连往德国的北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）一事为由，搁置这项人事案，他今天放行后，参院得以进行口头表决，通过了伯恩斯一案。

随着伯恩斯案获通过，如今拜登政府的全国最高安全官员都已就位。

国家情报总监海恩斯（Avril Haines）赞许伯恩斯是「杰出公仆」，还说他数十年来，以外交人员身分代表美国，在政府内外都赢得尊敬。

© 2021 AFP