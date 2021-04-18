美国又见抗议非裔命丧警枪 联邦众议员吁警务改革

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（法新社明尼苏达州布鲁克林中心17日电） 美国明尼苏达州近日发生一名非裔男子遭一名白人女警误杀事件，当地连续7晚出现群众抗议。民主党籍高阶联邦众议员华特斯今晚也在现场呼吁美国警务大改革。

20岁的莱特（Daunte Wright）11日在明尼阿波利斯市（Minneapolis）近郊的布鲁克林中心（Brooklyn Center），误遭执行例行路检的女警枪击身亡。

由于明尼阿波利斯去年才发生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）疑遭白人警察压颈致死，因此这次事件再度引发群众愤怒走上街头抗议警察暴力和种族不公。

身为美国联邦众议院金融服务委员会主席的华特斯（Maxine Waters），今晚接近当地11点宵禁开始前，在布鲁克林中心警局外对现场近300名示威群众说：「警务必须改变。」

她表示：「年轻人尤其是有色人种，遭到我们付钱来保护和服务我们的警察杀死。我们必须重新思考如何处理我们社会的这些问题。」

昨晚的示威有镇暴警察出动驱散遭认定为违法的抗议活动，并至少逮捕100人，包括数名记者。

今晚的群众聚集似乎保持和平，抗议者沿着警局四周架起的铁丝网站在外围，边挥舞「黑命关天」（Black Lives Matter）旗帜边高喊「关闭它（警局）」，但似乎未尝试冲破障碍。

示威者李维兹（Joel Reeves）受访时表示：「我在这里是因为我们厌倦了警察暴力，我们厌倦见到手无寸铁的黑人男子无端丧命。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP