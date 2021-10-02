美国反堕胎法引争议 女性大游行走上街头

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（法新社华盛顿2日电） 美国堕胎维权运动今天将走上全美各地街头，共计将发起数百项示威行动，以配合新一波「女性大游行」（Women's March），对抗箝制女性终止妊娠权力的空前保守力量。

「德州心跳法」（Texas Heartbeat Act）今年9月1日生效，禁止女性在仪器可侦测到胎儿心跳之后堕胎，通常是在怀孕第6周，因性侵或乱伦而怀孕的情况也不能例外。这项法律在国会引起交锋，但在今天之前，尚未有太多大众示威行动。

美国联邦最高法院对此争议拥有最终决定权，将在2天后开庭审理相关案件，近200个维权组织终于号召走上街头发声。

今天最重要的游行将在美国首都华府展开，届时可望有数千民众步行至最高法院。距今将近50年前，最高法院曾就关系到妇女堕胎权的「罗诉韦德案」（Roe vs. Wade）作出划时代判决，确认宪法保障女性堕胎权。

不过，现任最高法院在前总统川普的人事安排下，由保守派大法官主导，似乎会采取与当年相反的立场。

最高法院先前已经驳回请求，决定不出手阻挡「德州心跳法」，但同意检讨密西西比州的反堕胎法，可能有机会扭转先例。

发起人表示，德州和密西西比州这两个保守州的首府奥斯汀（Austin）和杰克逊（Jackson）都将举办游行，全美50州的600多个城市也都会发动游行，预计全美各地会有近25万人走上街头。

维权组织呼吁国会以联邦法律捍卫堕胎权，并规定联邦最高法院不得加以修改。

民主党占多数的国会众议院1周前已通过捍卫女性堕胎权的法案，但预料不可能在共和党有能力否决的参议院过关。

© 2021 AFP