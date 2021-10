美国反思种族主义 展示奴隶制博物馆1日开幕

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿30日电) 美国阿拉巴马州一座博物馆将在10月1日开幕,追溯美国以往种族歧视与当今种族不平等的直接关联,馆中将展示奴隶制、私刑、种族隔离、大规模监禁与警察滥权等史迹。

法新社报导,位于阿拉巴马州首府蒙哥马利(Montgomery)的「史迹博物馆」(The Legacy Museum)建物,往日是用来关押准备出售为奴的非洲人。

阿拉巴马州民权团体「平等正义倡议组织」(Equal Justice Initiative)负责人、人权律师史蒂文生(Bryan Stevenson)表示:「这是一座与美国历史有关的博物馆,展出重点是奴隶制度的史迹。」

史迹博物馆给予参观民众身历其境的体验,民众一进入馆内就搭上一艘横越大西洋的船,并目睹即将沦为奴隶者承受的苦难。

打造这座博物馆的灵感来自德国柏林的欧洲被害犹太人纪念碑(Memorial to the Murdered Jews of Europe又称大屠杀纪念碑Holocaust Memorial)及南非约翰尼斯堡(Johannesburg)的种族隔离博物馆(Apartheid Museum)。

馆内另个展示空间可体验黑奴遭受的暴力迫害,包括性侵等。

还有一个展示空间陈列了大批非裔美国人1877年至1950年间遭受私刑迫害的史迹,相邻的国家和平与正义纪念馆(National Memorial for Peace and Justice)也展示相同主题的文献与纪录。

成立这座博物馆是全美对种族与种族主义的反思之一,而自去年5月非裔男子佛洛伊德(George Floyd)被白人警察杀害以来,美国种族问题已经激化。(译者:曹宇帆/核稿:张佑之)

