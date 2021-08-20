美国反疫苗母亲染疫病故 临终盼4子女施打

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（法新社华盛顿19日电） 美国德州一名母亲拒绝施打COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，最终她与丈夫双双染疫病逝，而她的临终遗愿就是希望4个孩子接种疫苗。

42岁的罗德里格斯（Lydia Rodriguez）是德州小镇拉马克（La Marque）一名钢琴教师，她在丈夫因COVID-19病逝两周后，于16日撒手人寰；罗德里格斯的表亲琼斯（Dottie Jones）告诉当地电视台，夫妻俩并不相信疫苗，罗德里格斯改变心意时已晚了一步。

琼斯说：「她（罗德里格斯）插管前告诉姊妹的最后几件事之一，就是『请确保我的孩子接种疫苗』。」

身为护士的琼斯说，自己曾试图说服罗德里格斯接种疫苗，但徒劳无功，「人们相信外面流传的假讯息，这着实令我心碎，假讯息正在杀人，而我们必须将事实传播出去」。

琼斯组织了帮助罗德里格斯家孩子的募款活动，并决定公开这故事以唤起关注，并敦促人们接种疫苗。「我不是试图吓唬大家。我只是想让大家了解这病毒是真的，而Delta变异株比我们见识过的任何事物都更残忍」。

华盛顿邮报（The Washington Post）报导，罗德里格斯的遗愿已转达给她18岁的双胞胎，目前只要11岁女儿符合接种资格就替她预约施打，16岁儿子则预计很快能打到疫苗。

© 2021 AFP