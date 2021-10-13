美国召集约30国谈勒赎软体攻击 俄未获邀

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（法新社华盛顿13日电） 一名白宫高官表示，华府召集约30个国家于今明两天一同开会，以强化对抗勒赎软体的国际作战，但俄罗斯未获邀请。

在勒赎软体攻击中，骇客会挟持数据或网路，以换得加密货币赎金。美国曾遭受一系列相关攻击，特别是在今年上半年。

虽然莫斯科政府否认有关，但西方国家经常把矛头指向说俄语或是在俄国境内运作的骇客集团。

参与今明两天视讯会议的国家和组织，包括英国、澳洲、印度、日本、法国、德国、韩国、欧洲联盟（EU）、以色列、肯亚、墨西哥、加拿大、巴西、乌克兰、爱尔兰、南非、阿拉伯联合大公国、保加利亚、爱沙尼亚、多明尼加共和国、纽西兰、新加坡等。

根据白宫高官，相关讨论将环绕4大主题：建立抵抗勒赎攻击的韧性、加密货币在洗白赎金的角色、执法与司法行动，还有外交行动等。

这名官员说：「我们开始递出邀请时，（各国）极为渴望参与、学习、帮助他国累积能力。」

被问及莫斯科为何缺席，这名消息人士表示：「我们没邀请俄国人参与的原因很多。」但他也提到，华府已就此议题与莫斯科另行建立沟通管道。

美国总统拜登（Joe Biden）7月与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通话时，曾要求蒲亭「采取行动」对抗在俄国运作的勒赎软体集团。

白宫官员说，华府与莫斯科已建立一个专家小组进行「坦率和专业的交流」，「我们已看到俄国政府采取一些作为，并期待看到后续行动」。

© 2021 AFP