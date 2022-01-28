美国呼吁中国循外交惯例 放宽外交人员防疫规定

（法新社华盛顿27日电） 白宫今天表示，美国正要求中国放宽外交人员的COVID-19隔离检疫规定。稍早，中国曾指控美国试图破坏北京冬季奥运。 法新社报导，奉行COVID-19（2019冠状病毒疾病）「清零」政策的中国对入境旅客实施至少14天的强制隔离检疫措施，且一再封锁重点地区。 美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）表示，美方已针对「与外交特权及豁免背道而驰」的隔离检疫与检测规定，与中方展开讨论。 普莱斯向媒体表示：「我们已经提出一系列我们认为是合理选择的建议，既能符合COVID-19减灾措施，同时又符合国际外交规范。」

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他称，尽管存有隐忧，但美国驻北京大使馆的运作状态并未改变。

中国国营的「环球时报」（Global Times）稍早警告美国国务院不要做出任何授权，让其员工或眷属离开中国，称中国是「全世界最安全的地方」。 环时指出，美方人员离开中国，「只会制造恐慌、诋毁中国的防疫工作、对中国成功举办东奥造成破坏」。 中国外交部长王毅和美国国务卿布林肯（Antony Blinken）华府当地时间26日通电话期间，中方也要美国停止「干扰」北京冬奥。 美国已宣布，考量人权问题，美方外交人员将抵制2月4日的东奥开幕式，美国的数个盟国也跟进这个作法。

美国指控中国对新疆维吾尔人进行种族灭绝，有超过100万人被关押在拘留营中，他们多为穆斯林。

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