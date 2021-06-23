美国呼吁终结阿富汗暴力 认真协商

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（法新社华盛顿22日电） 阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）3天后将访问白宫，美国政府今天敦促终结阿富汗境内暴力，并指责阿富汗民兵「塔利班」（Taliban）须为暴力负上大部分责任。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉记者：「我们敦促各方认真进行协商，擘画阿富汗未来的政治蓝图。」

他说：「我们持续呼吁终结主要由塔利班造成的暴力。」

塔利班今天掌控阿富汗与塔吉克共和国（Tajikistan）边境的主要口岸，安全部队弃守哨站，一些人越境逃离。

拿下极北口岸谢尔罕班达（Sher Khan Bandar），是美国5月间启动最后阶段撤军以来，塔利班的最大斩获。塔利班与喀布尔当局的和平谈判现正陷入僵局。

普莱斯表示：「暴力必须止息，我们仍认为这个伊斯兰共和国与塔利班之间达成和解，才是结束40年战争的唯一方法，才能替阿富汗人带来他们寻求的和平。」

美军正加紧撤离阿富汗，自开始撤军以来，塔利班的攻击行动便有增无减；不过五角大厦昨天暗示，为对抗塔利班攻击，撤军速度可能故意减缓，但仍会维持9月11日全数撤军的目标。

© 2021 AFP