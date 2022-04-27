美国和盟国每月聚会 研议军援乌克兰抗俄侵略

（法新社德国兰斯坦空军基地26日电） 美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）今天指出，美国和盟邦每月将开会一次，以研议乌克兰对抗俄罗斯军队侵略下的国防需求。

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法新社报导，奥斯汀在武器峰会首次会议后表示：「今天的聚会将成为对乌克兰自我防卫的联络小组（Contact Group）月会。」

他还说：「联络小组将成为友好各国的工具，用来强化我们的努力、协调我们的援助，并专注赢得今日的战斗和未来的各项困难。」

有40国参与今天在德国西南部兰斯坦（Ramstein）美国空军基地的武器峰会，包括北大西洋公约组织（NATO）成员国，以及以色列、日本和澳洲等国。

奥斯汀在会谈开始时指出，华府将「竭尽全力」协助乌克兰战胜俄罗斯军事入侵。

德国国防部长兰布雷特（Christine Lambrecht）也宣布，柏林已同意提供德军二手的猎豹（Gepard）防空战车给乌克兰。

奥斯汀对德国供应50具防空系统的「重要决定」大加赞许，还说加拿大也将提供8辆装甲车。

他表示：「这是重大进展，每一天都看到更多这种情形发生。」

「我们没有时间浪费。我们必须以战争的速度因应。」

奥斯汀也重申，美国希望俄罗斯的军事力量被削弱，以避免莫斯科当局威胁邻国。

他指出，莫斯科已失去「大量装备」，还说盟邦对俄罗斯施加制裁，代表着俄国一旦失去某些能力，就很难以补足。

奥斯汀表示：「我们想再次确认，他们在这场冲突开始之初欺凌邻国的能力不复存在。」（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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